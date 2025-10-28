Gais går om Örgryte i allsvenska maratontabell

Gais sensationella allsvenska säsong ser ut att sluta med en Europaplats.

Nu har man även bevisat sig slagkraftiga i den allsvenska maratontabellen.

Detta då man har gått om lokalrivalen Örgryte IS.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen besegrade man Brommapojkarna med 2-0 borta och tog sig ett steg närmare en sensationell Europaplats.

Årets säsong är den andra som Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap gör i allsvenskan i modern tid – och prestationerna i den har fått ringar på vattnet.

Detta då man har avancerat till en tiondeplats i maratontabellen – och gått om lokalrivalen Örgryte IS.

Just nu har ”Makrillarna” spelat in 1785 poäng och är tre poäng före ÖIS. Upp till niondeplacerade Halmstads BK har man, enligt SvFF, 63 poäng.