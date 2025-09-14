Gais har vittring på Europa: ”Vågade aldrig drömma om det”

Gustav Lundgren har varit med på resan från Ettan Södra till Allsvenskan.

Nu har Gais chans att bli topp tre och ta en attraktiv Europaplats.

– Det är klart att det skulle vara otroligt häftigt att få komma ut i Europa och spela. Det trodde jag aldrig, säger Gustav Lundgren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Gustav Lundgren kom till Gais 2022 när göteborgsklubben spelare i ettan Södra. Då var målet att komma tillbaka till elitfotbollen och ta sig upp till superettan. Det fanns då inga tankar på att bara några år senare fightas om en åtråvärd Europaplats i allsvenskan.

– Nej, det kan jag inte påstå. Det var svårt att gå runt i tankarna och tänka på det utan det var en del fokus där och då på att vi skulle komma tillbaka till elitfotbollen och ta steget upp direkt till superettan igen. Längre än så var jag inte i tankarna. Jag vågade nog aldrig ens drömma om det, säger Gustav Lundgren till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det är väldigt roligt och väldigt inspirerande. Det känns som att vi har blivit bättre och bättre hela tiden och jag tycker att vi är bättre nu än vad vi var förra året trots det hade vi hade chansen även förra året. Det är kul att få vara med och utmana lagen där uppe även om vi såklart hade velat ha häng på ännu högre platser än bara tredjeplatsen.

Förra årets allsvenska nykomlingar har två poäng upp till AIK på en tredjeplats och sju poäng upp till Hammarby på andraplats. En Europaplats är något som Gustav Lundgren aldrig trodde att han skulle få uppleva.

– Det är klart att det skulle vara otroligt häftigt att få komma ut i Europa och spela. Det trodde jag aldrig att det skulle bli någonting med. Det hade varit otroligt kul och häftigt att få göra. Det hoppas jag på att få uppleva.

Tänker ni något på att ni har vittring på en topptre plats?

– Nej. Åtta matcher är ganska mycket poäng att spela om och det kommer att hända ganska mycket mellan lagen som är inblandade. Man försöker väl mest bara bli bättre och finslipa på saker och ting.

I helgen är det återstart av allsvenskan, då ska Gais till Uppsala för att ta revansch mot Sirius på Studenternas IP.

– Alltid en tuff match att möta dem och speciellt i Uppsala vet vi att det är tufft. Vi hade en tuff match förra året som vi förlorade. Nu har de haft en bra form senaste tiden med många bra spelare så det kommer bli en tuff uppgift men jag hoppas att vi ska klara av det och vara starka och orka vara så bra som vi kan på det sättet som vi är bäst på. Då tror jag att det kommer räcka mot dem.