Lindelöf och Elanga tränade vid sidan av på första träningen

Sverige har genomfört sitt första träningspass i USA inför VM.

Men Victor Nilsson Lindelöf, Anthony Elanga, Benjamin Nygren och Alexander Bernhardsson deltog inte i den ordinarie lagträningen.

– De kommer att köra individuella upplägg, säger landslagets presschef Petra Thorén enligt Sportbladet.

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Det svenska landslaget är på plats i USA och genomförde under söndagen sitt första träningspass i Dallas inför sommarens VM-slutspel.

Passet var av återhämtningskaraktär efter lördagens resa, men flera spelare saknades i den ordinarie verksamheten. Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga tränade individuellt efter de skador de ådrog sig förra veckan.

Lindelöf missade landskampen mot Grekland i torsdags på grund av en stukad fot, medan Elanga skadade sig efter matchen under ett extra träningspass för avbytarna.

Även Benjamin Nygren och Alexander Bernhardsson följde egna träningsprogram under söndagen. Nygren fick en smäll i samband med mötet med Grekland.

Enligt landslagets presschef Petra Thorén finns det individuellt anpassade planer för samtliga spelare.

– Elanga, Nilsson Lindelöf, Bernhardsson och Nygren kommer att köra individuella upplägg. Varje spelare har en individuellt anpassad plan och Elanga och Victor har en plan för att gå in i gemensam träning, säger Thorén enligt Sportbladet.

Sverige inleder VM med gruppspelsmatch mot Tunisien den 15 juni.