Leão riskerar avstängning efter det röda kortet

Rafael Leão visades ut i Portugals VM-genrep mot Chile.

Nu riskerar han en avstängning.

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Portugal besegrade Chile med 2–1 i sitt VM-genrep, men matchen kom att präglas av ett storbråk före halvtidsvilan.

I samband med tumultet visades Rafael Leão och Chiles Iván Román ut med direkta röda kort. Efter matchen försvarade Leão sitt agerande.

– Jag ville bara skydda min lagkamrat och hade aldrig för avsikt att skada motståndaren, skriver han på Instagram.

Enligt Football Italia innebär Fifas regelverk att en utvisning i en vänskapslandskamp normalt leder till avstängning i nästa match. För Portugals del väntar Nigeria den 10 juni i den sista VM-uppladdningen.

Därmed ser Leão ut att missa genrepet, men väntas enligt uppgifterna vara tillgänglig till Portugals VM-premiär.