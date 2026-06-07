Officiellt: Algeriet förlänger med Petkovic

Algeriet väljer att visa fortsatt förtroende för förbundskapten Vladimir Petkovic.

Inför sommarens VM har 61-åringen skrivit på ett nytt avtal som sträcker sig till 2028.

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Med bara dagar kvar till VM-premiären mot Argentina den 17 juni står det klart att Vladimir Petkovic blir kvar som förbundskapten för Algeriet under de kommande åren.

Det algeriska fotbollsförbundet meddelar att Petkovic har undertecknat ett nytt kontrakt som gäller fram till 2028.

Petkovic tog över Algeriets landslag vintern 2024 och har sedan dess lett laget genom kvalspel och förberedelser inför VM.



I sommarens VM-slutspel ställs Algeriet mot Argentina, Jordanien och Österrike i gruppspelet.