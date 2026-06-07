Klart: Wesley missar VM för Brasilien

Brasilien tvingas till en förändring i VM-truppen.

Högerbacken Wesley har skadat sig och missar mästerskapet.

I hans frånvaro kallas Atalantas mittfältare Ederson in.

Foto: Bildbyrån

Brasilien bekräftar att Roma-spelaren Wesley inte kommer till spel i sommarens VM.

Högerbacken skadade sig i träningsmatchen mot Egypten, som Brasilien vann med 2–1, och tvingades lämna planen redan efter 16 minuter.

Nu står det klart att 22-åringen missar världsmästerskapet. I stället kallas Atalantas mittfältare Ederson in till den brasilianska VM-truppen.

Wesley har hittills gjort åtta A-landskamper för Brasilien, medan Ederson står noterad för tre framträdanden i landslaget.