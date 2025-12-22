Gais-rysningarna: ”Ofrånkomligt att inte tänka på det”

JULINTERVJUN. Gais spelar Europakval nästa säsong, detta efter den minst sagt imponerande tredjeplatsen i årets allsvenska.

Tränaren Fredrik Holmberg medger det stora i det som klubben åstadkommit i år.

– Det är ofrånkomligt att inte tänka på minutrarna efter slutsignalen i Östermatchen när det blev klart att vi skulle sluta trea i allsvenskan, säger ”Fidde” till FD.

Foto: Bildbyrån

I skuggan av Mjällbys sensationella SM-guld chockade Gais allt och alla genom att sluta trea i årets allsvenska.

Därmed spelar göteborgarna kval till Europa till sommaren, detta en klubb som så sent som 2022 spelade i division 1.

Frågan är nu vad målsättningen med 2026 är för Gais? Tränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg vet inte riktigt själv just nu.

– Lite svårt att säga redan nu, men vi siktar ju alltid på att förbättra oss, det vet vi redan nu. Sen exakt vad det innebär får vi återkomma om, säger han till FD.

Vad tar ni med er från 2025?

– Massor, vi har blivit ännu bättre på att resa oss från motgångar exempelvis så visade vi oss själva att det gick att göra en bra säsong trots vi fick en sämre start.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Nu är det först lite semester, sedan lite planeringsarbete inför säsongen och uppstarten. Jag får återkomma om hur vi lägger planen för 2026.

Bästa minne från 2025?

– Många bra minnen men det blir ofrånkomligt att inte tänka på minutrarna efter slutsignalen i Östermatchen när det blev klart att vi skulle slutaa trea i allsvenskan och därmed blev klara för Europaspel. Så många glada och stolta GAIS:are på samma ställe var underbart att se.