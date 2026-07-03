Galen match på Studenternas – Mjällby kvitterar på stopptid

Den allsvenska höstsäsongen startade med en smäll.

Efter flera turer fick Sirius och Mjällby dela på poängen.

Robbie Ure krönte insatsen genom att göra fyra mål

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Allsvenskan andra hälft drog igång med en riktigt hett möte i form av serieledarna Sirius mot de regerande liga- och cupmästarna Mjällby.

Det var också Uppsalalaget som började bäst och efter 13 minuter tog man ledningen. Robbie Ure snappade upp en långboll från Marcus Lindberg, höll undan för Mjällby-backen Abdullah Iqbal och rullade in 1–0.

I takt med att den första halvleken fortlöpte tog Mjällby mer och mer av initiativet. Man hade dock svårt att skapa de riktigt farliga chanserna.

– Vi är för många ute på kanterna. Vi har bara Bergan [Jacob Bergström] och en wingback inne i boxen, säger Mjällbys Viktor Gustafson till TV4 i halvtid.

Gästarena från Listerlandet skulle dock få en mardrömsstart på den andra halvleken. Efter bara drygt 20 sekunder slog Isak Bjerkebo ett inspel längt marken. Efter att ha vänt bort sin försvarare kunde Robbie Ure rulla in 2–0 för Sirius.

Värre skulle det bli. Sex minuter senare mötte Ure ett inlägg från Samuel Adindu och fullbordade sitt hattrick. Skotten gick därmed upp i ensam skytteligaledning i allsvenskan med tio fullträffar.

Mjällby skulle skapa nerv i matchen när Aki Samuelsen gjorde sina två första mål i allsvenskan. På drygt tio minuter hade gästerna reducerat från 3–0 till 3–2.

Men glädjen blev kortvarig. Fyra minuter efter senare utökade Sirius ledningen igen när Robbie Ure satte sitt fjärde mål för kvällen.

Var matchen över där? Verkligen inte. I den 82:a minuten reducerade Mjällby igen när inhopparen Ludvig Tidstrand satte 4–3 efter en frispark.

På stopptid chockade Mjällby publiken på Studenternas när en annan inhoppare i form av Tom Pettersson satte 4–4. Det blev också matchen slutresultat.

Sirius tappar därmed poäng för blott andra gången den här säsongen. Man är dock allt jämnt obesegrade i den allsvenska tabelltoppen.





