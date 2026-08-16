Minns senaste derbysegern: ”Var så jävla kåt”

STOCKHOLM: Adam Ståhl har bjudit på flera färgstarka rubriker de senaste åren.

Här kom ytterligare en.

– Jag brukar ju vara ganska frispråkig i media, säger lagkaptenen.

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– Det är dött.

Adam Ståhl syftar på det beryktade derbyspöket som allt som oftast visade sig när Djurgården skulle möta någon av sina Stockholmsrivaler. I och med segern på Nationalarenan i våras har blåränderna en gång för alla besegrat sina demoner, menar lagkaptenen.

Nu är han hoppfull inför nästa derby mot AIK.

– Jag tror inte att det har påverkat oss så, kanske undermedvetet. Vårt tidigare facit har varit där och skuggat men vi vann mot de senast och jag tyckte vi gjorde en bra match också. Vi är i bra form om man tänker bort VSK-matchen senast, även om det fans bra delar där med, säger Stål.

Ytterbacken började på bänken i det förra mötet mot AIK. Lagkaptenen har nu tre raka startar i bagaget och hoppas få starta sitt första derby som lagkapten.

– Jag fick ju ta på mig bindeln när jag hoppade in förra gången. Då var jag så jävla kåt och tog gult efter fem minuter. Men jag får försöka hålla koll på känslorna lite mer den här gången om jag startar.

Riktigt så illa var det dock inte. Det dröjde hela tretton minuter från att Stål ersatte Max Larsson till att han blev varnad.

”Har lagt en och en annan rubrik”

Adam Ståhl har lätt att visa känslorna både på och utanför planen. Nu har 31-åringen en roll som kapten och väntas hålla emotionerna mer i schakt.

Inför ett derby kan det vara än viktigare. Det har inte hört till ovanligheterna att spelare i Djurgården bjudit på självsäkra rubriker inför ett derby, vilket sedan har åldrats. mindre bra efter slutsignalen.

Dif-kaptenen kan se både sitt ansvar och sin skuld i det hela.

– Jag brukar ju vara ganska frispråkig i media. Om man ska prata om rubriker så har jag lagt en och en annan. Och jag menar det ju inte på det sättet som det oftast kommer ut, säger ytterbacken och fortsätter.

– Sen fattar jag att det kanske ger energi någonstans och att det kan tolkas fel. Men det är jävligt onödigt att göra. Vi får gå ut och spela matchen helt enkelt.