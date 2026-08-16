Så startar Djurgården och AIK i derbyt

Djurgården tar emot AIK på 3Arena.

Så startar lagen på följande sätt i derbyt.

Foto: Bildbyrån

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Det är dags för säsongens andra tvillingderby mellan Djurgården och AIK.

Djurgården går in i derbyt efter en bortaförlust mot Västerås SK, medan AIK kommer från en seger mot Örgryte i Göteborg.

När startelvorna presenterades stod det klart att Jani Honkavaara ersätter den avstängde Miro Tenho med Mikael Marqués i mittförsvaret. I övrigt formerar Djurgården samma startelva som senast mot VSK.

AIK-tränaren José Riveiro väljer att flytta ned Dino Besirovic till högerbacken i Thychosens frånvaro. Sixten Gustafsson får samtidigt chansen från start i anfallet, vilket innebär att 19-åringen gör sin första allsvenska match från start. Även Adrian Helm gör sin startdebut, då som vänsterback.

Startelvor:

Djurgården: Rinne – Ståhl, Une, Marqués, Larsson – Finndell, Siltanen – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien.

AIK: Nordfeldt – Besirovic, Matthys, Olofsson, Helm – Hove, Geiger, Ali – Carlstrand, Gustafsson, Filling.