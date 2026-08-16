Duckar helt efter stjärnornas exit: ”Den enda jag saknar”

STOCKHOLM. Zadok Yohanna var på allas läppar inför förra Djurgården-derbyt.

Bersant Celina avgjorde AIK:s senaste derbymatch mot Hammarby.

Nu är båda borta, men José Riveiro ägnar inte en tanke åt duon inför Dif på 3Arena.

– Jag saknar min dotter, hon är den enda som jag saknar, säger spanjoren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Zadok Yohannas sista AIK-match innan 300-miljonersaffären till Brighton var den mot Djurgården i maj.

Allt införsnack handlade om hur Djurgården skulle stoppa nigerianen – och visst låg han också bakom AIK:s reduceringsmål med en soloprestation i första halvlek.

Men redan i paus byttes Yohanna ut och skadan höll honom borta från spel resten av våren.

I stället var det Bersant Celina som så många gånger förr klev fram i följande derby två veckor senare när han med ett sent mål sänkte Hammarby på 3Arena.

Nu är också Celina borta efter att den här sommaren lämnat för Al-Ettifaq i Saudiarabien.

När AIK nu under söndagen gästar Djurgården på 3Arena är frågan hur tränaren José Riveiro tänker utan derbyspelarna Yohanna eller Celina att förlita sig på i offensiven?

– Det är längesedan som de spelade här nu, min vän… Jag önskar de båda det bästa så klart, men de finns inte i våra tankar längre utan jag har fullt fokus på spelarna som vi har i laget nu. Mitt jobb är att få ut det bästa av mina spelare och det är det som i tankarna, inte spelarna som lämnat sedan vårsäsongen i Zadok, Bersant, Aron (Csongvai, Saint-Étienne) och Erik (Flataker, Go Ahead Eagles).

Jag tänkte mest på en sådan som Bersant Celina, att saknaden av honom i derbyt nu ändå kan vara påtaglig med tanke på hans derbyhistorik?

– Nej, jag saknar min dotter. Hon är den enda som jag saknar just nu, säger spanske tränaren som i januari ersatte sparkade Mikkjal Thomassen.

Hyllar Carlstrand: ”Väldigt glad att få jobba med honom”

Riveiro vill alltså inte prata om de spelare som lämnat AIK den här sommaren. Däremot hyllar han gärna nyförvärvet från Öster, Linus Carlstrand, som i sin första start gjorde två mål och en assist i AIK:s galna 4-3-seger borta mot Örgryte.

– En väldigt bra boost och start för honom i AIK. Han tillför mycket med sitt spel och kan spela i olika roller under matchens gång. Jag är väldigt glad att få jobba med honom.

Är du förvånad över att han kommit in och levererat direkt med tanke på att han kommer från superettan?

– Nej, jag är inte förvånad. Han har redan bevisat i IFK Göteborg sedan tidigare att han är allsvenskt material. Han har bra spelare runtom oss sig och vårt jobb är att utnyttja hans färdigheter på planen. Det var absolut inte sista gången som han gjorde mål, avslutar Riveiro för FD inför derbyt mot Djurgården som har avsparkstid 14:00.