Uppgifter: Förre Bajen-spelaren bryter kontraktet

Pavle Vagic ser ut att bryta sitt kontrakt med kinesiska Liaoning Tieren.

Detta för att han uppges vilja tillbaka till Europa.

Det rapporterar Sportbladet.

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Pavle Vagic lämnade Hammarby i vintras för kinesiska Liaoning Tieren, men vistelsen i klubben kan bli kortvarig.

Enligt Sportbladet är 26-åringen nära att bryta sitt kontrakt med den kinesiska klubben. Mittbacken uppges vilja återvända till Europa, vilket ska ligga bakom det förestående avskedet.

Om parterna går skilda vägar blir Vagic klubblös och tillgänglig på fri transfer. Det innebär att han kan värvas utan att den nya klubben behöver betala någon övergångssumma.