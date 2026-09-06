Glädjebesked om Andreas Redkin: ”Bara de sista stegen återstår”

STOKCHOLM: Andreas Redkin tränar på Karlberg igen.

José Riverio ser fram emot att kunna använda honom i matchspel.

– Det är viktigt för honom att få känna sig som en fotbollsspelare igen, menar AIK-tränaren.

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Andreas Redkin var på vippen att slå igenom i AIK i början av förra säsongen. I samband med hemmamatchen mot IFK Norrköping drog mittfältaren korsbandet och därefter har det inte blivit en enda minuts matchspel.

Under de senaste veckorna har 19-åringen återvänt till träningsplanen på Karlberg, där han i dagsläget gör många övningar på egen hand.

– Jag är så glad för hans skull. Nu får han vara med på träningsplanen och röra sig bland fotbollsspelare istället för medicinsk personal. Det är väldigt viktigt för honom att få känna sig som en fotbollsspelare igen, säger José Riveiro.

Gnaget-tränaren längtar till dagen då mittfältaren är tillgänglig för spel.

– Han gjorde stort avtryck när han senast spelade för AIK för över ett år sedan. Det är en spelare som alla uppskattar i gruppen och hans lagkamrater är så glada att se honom i den här miljön. Nu återstår bara de sista stegen för honom, förhoppningsvis. Det vore väldigt bra för oss att kunna ta ut honom snart. Jag har en känsla av att han är en väldigt bra spelare.

”En mångsidig spelare”

Andreas Redkin startade två allsvenska matcher i fjol innan han skadade sig. AIK-produkten fick då agera som en av två ”tior” i Mikkjal Thomassens 3-4-3-uppställning.

José Riverio kan tänka sig att använda 19-åringen på flera olika positioner i sitt system. Mycket kommer handla om vad AIK är i för behov när Redkin är tillbaka i speldugligt skick

– Han är en mångsidig spelare. Men det kommer bero mycket på när han är tillbaka och vart vi befinner oss i vår utveckling där och då. Han kan spela i de centrala korridorerna, men också lika lätt som en av våra tre anfallare. Han är en smart spelare med bra teknik och ett bra sinne, menar spanjoren.