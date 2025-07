Häcken bekräftar nya skador – trio utgår

BK Häcken gästar Elfsborg.

Då får Hisingarna klara sig utan Simon Gustafson, Adam Lundkvist och Isak Brusberg.

Trion utgår från matchtruppen kort innan avspark.

Under söndagen tar IF Elfsborg emot Häcken hemma på Borås arena. Då får gästande Häcken, som har haft stora skadeproblem under vårsäsongen, klara sig utan en trio spelare.

Simon Gustafson, Adam Lundkvist och Isak Brusberg var alla med i den ordinarie matchtruppen, men trion utgick strax innan avspark med ”skadekänningar”.

”Simon Gustafson, Adam Lundkvist och Isak Brusberg utgår från matchtruppen på grund av skadekänningar.”, skriver Häcken.

✔️ Matchen startade klockan 16:30.