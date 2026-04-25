Hammarby stängde träningen inför derbyt: ”Saker sprids”

I går hade Hammarby pressträff inför derbyt mot Djurgården.

Däremot var träningen ingenting varken supportrar eller media fick ta del av.

– Det är klart att saker sprids, förklarar huvudtränare Kalle Karlsson för Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Efter missräkningen mot Halmstads BK i onsdags (1-1) har Hammarby IF laddat upp inför den femte allsvenska omgången.

Den spelas under söndagen, på ”bortaplan” mot Djurgården i årets första Stockholmsderby. Inför matchen har Blåränderna spelat in sex poäng efter två segrar och två förluster. Däremot kanske de har förtjänat mer sett till matchbilderna, om man tolkar Bajen-tränaren Kalle Karlsson rätt.

– De kommer från en spelmässigt bra insats, och jag tycker att de har ett bra lag, en bra trupp. De har flera olika matchvinnartyper, och de har spelare som såklart ska växa in i kostymen, och som kommer att göra det. De har plockat in spelare med en potential att verkligen kunna blomma i deras miljö. Jag tänker på (Bo) Hegland som var bra mot oss i cupen, de har bra spelare, absolut, säger Karlsson till Fotbollskanalen.

Inför söndagens derby höll de grönvita en pressträff under fredagen. För ovanlighetens skull hade varken supportrar eller media möjligheten att se träningen, då klubben valde att hålla den stängd.

– Det är ju derby, förklarar Kalle Karlsson.

Hammarbytränaren säger att hans lag inte tränade på något speciellt inför rivalmötet. Däremot var han inte villig att ta risken.

– Nej, men det är klart att saker sprids, säger han.

Derbyt mellan Djurgården och Hammarby har avspark klockan 14.00 i morgon.







