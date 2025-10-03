Hasse Larssons tydliga besked om sin framtid 

Mjällby gör en säsong som är sensationell och klubbens första SM-guld någonsin närmar sig.

Nu uttalar sig klubbens starke man, Hasse Larsson, om sin framtid och lovar att inte gå i pension.

– Jag stannar över 2026 om klubben vill det. Jag har inte planer på annat, konstaterar sportchefen.

Foto: Bildbyrån

Ett stort stycke allsvensk fotbollshistoria är på gång med Mjällbys framgångar. Blekinge-klubben leder allsvenskan klart bara några omgångar före slutet, och stormar mot klubbens första SM-guld någonsin.

Motorn bakom den trupp som ligger bakom succén är sportchef Hasse Larsson. Gång på gång har den 63-årige sportchefen träffat rätt med smarta värvningar och har därtill i flera år slagit säljrekord med transfers.

Frågan är nu hur han ser på sig själv efter så många år i Mjällby och det sportchefsjobb han har haft sedan 2016? Ser han möjligen ett eventuellt SM-guld som det perfekta avslutet?

– Nej, oavsett hur det här året slutar så vill jag fortsätta. Om klubben inte vill annat så känner jag mig inte klar, säger han till FotbollDirekt och betonar:

– Jag tror kanske att Mjällby står inför ett svårare år 2026 och tror nog att jag behövs… i alla fall ett år till, säger han.

Hasse Larsson. Foto: Bildbyrån

Så även om det skulle bli SM-guld så finns inga problem med motivation?

– Jag vill inte prata om guld och sådant där men min motivation är på topp oavsett vad det blir. Jag står till klubbens förfogande även 2026.

Mjällby toppar serien med elva poäng ned till Hammarby på andraplatsen med fem omgångar kvar. Om Maif vinner lördagens match hemma mot Elfsborg, samtidigt som ”Bajen” förlorar borta mot IFK Göteborg är guldet klart redan i nästa omgång.