Flirten efter avskedet: ”Tv-kanalerna får höra av sig”

STOCKHOLM. Sparkad från Hammarby och oviss framtid.

Men Kalle Karlsson som själv verkat som sportjournalist stänger inte dörren för ett jobb som tv-expert.

– Det är bara för kanalerna att höra av sig, säger han och skrattar till FotbollDirekt. ’

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Han slog igenom som fotbollsskribent på Expressen och Aftonbladet innan han blev tränare på heltid med sin succé i Västerås SK.

Karlsson tog upp VSK till allsvenskan inför 2024, en bedrift som ingen tränare hade lyckats med sedan 1997. Trots att sejouren i allsvenskan blev ettårig charmade Karlssons fotboll hela Sverige varpå MFF-stjärnan Hugo Bolin erkände stor häpnad över att laget höll på att ramla ur serien.

”Om man kollar på dubbelmötena mot dem är de bland de bästa lagen vi mött i år. Jag tycker det är helt sjukt att de ligger sist i tabellen. De är skickliga och spelar bra fotboll. De är bra men gör inte tillräckligt många mål”, sa den då färska landslagsspelaren under Jon Dahl Tomassons ledning till FD i oktober 2024.

När FotbollDirekt nu tar upp Bolins ord för Karlsson dagen efter att han sparkats från Hammarby efter blott sex månader i klubben och frågar om han inte relativt enkelt kommer hitta ett nytt tränarjobb snart igen svarar Karlsson diplomatiskt.

– Jag gillar inte att spekulera, det är ditt jobb att spekulera. Framtiden får helt enkelt utvisa, säger Karlsson.

Hjelmberg sa i går efter presskonferensen med Henrik Rydström som ny tränare att det var en felrekrytering med dig i Hammarby. Du hade ju själv ett sportchefsjobb i Malmö FF på bordet innan du valde Bajen. Så här i efterhand, ångrar du att du gick till Hammarby?

– Först och främst är det där dina ord om vad jag hade på bordet och inte. Det kommenterar jag inte. Men när jag rekryterades av Hammarby hade jag tagit en klubb i superettan i kris till allsvenskan. Med alla klausuler tror jag att vi sålde spelare för 150-200 miljoner kronor i VSK, så ett så uselt fotbollsöga har jag inte, säger Karlsson som både var tränare och sportchef i VSK.

– Men nu har fått sparken, det var det beslut Hammarby tog för att de tror att de gynnar dem. Det är så branschen är. Jag är inte den viktigaste personen för Hammarby och min ersättare där (Rydström) har ju själv varit med om samma sak ett par gånger nu, säger Karlsson om nya Bajentränaren som i september sparkades från MFF och som i maj råkade ut för samma sak i MLS-klubben Columbus Crew.

På tal om ditt fotbollsöga var du tidigare uppskattad sportjournalist. Du är verbal och analytiskt skicklig. Hade du kunnat tänka dig att göra en Alexander Axén och gå över från tränare till tv-expert?

– Det är i alla fall en påminnelse om att det är gött att sitta i studion och berätta i efterhand vad som skulle göras. Jag har ju gjort det där själv tidigare så det är bara för tv-kanalerna att höra av sig, säger Karlsson och skrattar innan han fortsätter:

– Jag utesluter ingenting, men jag har inte hunnit fundera på det. Jag ska sätta mig och smälta det här först.

Stödet från tränarkollegorna har varit stort senaste dygnet, berättar Karlsson.

– Det är många som hört av sig. Det brukar vara en kollegial känsla i fotbollssverige när tränare får gå. Så jag är inte förvånad, det brukar vara så. Men klart det är väldigt uppskattat.