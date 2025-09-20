Helm om valet av AIK – efter alla rykten: ”Det som står, det står”

KARLBERG. Han gjorde succé i Ettan-klubben Ljungskile SK – och flyttade till det allsvenska topplaget AIK.

Nu berättar Adrian Helm, 19, att tålamod är hans bästa vän.

– Det är ingen stress, min tid kommer när jag är redo och förtjänar den, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter torsdagens träning på AIK:s träningsanläggning, Karlberg, möter FotbollDirekt upp de svartgulas nyförvärv från Ljungskile – Adrian Helm.

Då medger han att läget är under kontroll.

– Jag mår bra, jag trivs bra både i laget och staden så… Jag mår bra, berättar Adrian Helm för FotbollDirekt.

Vad är bäst. Ljungskile eller Stockholm?

*. 19-åringen skrattar

– Det är lite skillnad. Det är klart att det är bra här i Stockholm men man ska inte underskatta Ljungskile, det är mysigt.

När slutet av september närmar sig har AIK-förvärvet hunnit bo i Sveriges huvudstad en dryg månad. Således har han haft tid att lära känna sin nya klubb, sina nya lagkamrater och tränarstaben.

– Jag har fått en väldigt positiv bild. Jag trivs som sagt väldigt bra och alla lagkamrater och ledare välkomnade mig på ett bra sätt redan från första dagen. Det har väl egentligen inte varit så mycket att klaga på. Jag är väldigt nöjd, trivs väldigt bra och det är bara att jobba vidare.

Så här långt har ytterbacken/wingern hunnit spela en match för AIK, i cupkvalet mot Hudiksvall den 20:e augusti. Det var fem dagar efter att han presenterades av “Gnaget” och då slog en inhoppande Helm till med en assist det första han gjorde. En hyfsad debut, med andra ord.

– Den var väl helt okej. Det var kul att jag kunde göra någonting bra från början och visa lite av vad man får i mig som spelare. Det kändes bra.

”Det tror jag att ni kan googla er fram till”

Vad har hänt efter det? Du har fortfarande inte gjort allsvensk debut.

– Nej alltså, det är väl inte så mycket att säga egentligen. Det är skillnad, då spelade vi Svenska cupen mot ett lag i lägre division och det är stor skillnad från allsvenskan. Det är mycket jag behöver jobba på helt enkelt innan jag kanske är redo för allsvenskan. Jag får jobba hårt och det är små detaljer som ska finslipas, det är ett tempo jag ska anpassa mig till och ett nytt spelsätt. Det är ingen stress, min tid kommer när jag är redo och förtjänar den. Det är bara att jobba hårt så kommer den till slut.

Innan Adrian Helm skrev på för AIK rapporterades det en hel del om hans framtid. Enligt uppgifter från Sportbladet hade tre allsvenska klubbar erbjudit talangen ett kontrakt. Detta i form av AIK, Gais och Mjällby AIF.

När FotbollDirekt frågar om det fanns andra allsvenska klubbar som drog i Helm lyder svaret:

– Det tror jag att ni kan googla er fram till. Det är bara att googla och det som står där, det står. Om det är skriverier eller inte? Det får man ta och avgöra lite själv.

Valet föll till slut på AIK, varför då?

– Det tror jag att jag har sagt någon annan gång också. Man måste se över alla alternativ och tänka noggrant på vad de har för plan för min utveckling, eftersom att det är ett långt kontrakt som har skrivits. Till slut föll valet på AIK och det kändes väldigt bra. Det var egentligen inte jättemycket att fundera på. När AIK kommer och erbjuder ett avtal och visar upp en plan är det väldigt attraktivt, och jag är väldigt nöjd.

Foto: Bildbyrån

Kontraktet Adrian Helm skrev med AIK sträcker sig över fyra och ett halvt år. Under den tiden vill sommarförvärvet hinna med att göra allsvensk debut och senare etablera sig i startelvan.

– Till en början är det såklart att få speltid och göra min debut. Om den kommer nu i höst eller om den kommer till våren nästa säsong får vi helt enkelt se. Det är bara jag själv som avgör när den kommer. Jag får visa mina lagkamrater och ledarstaben att jag är redo till en början. Så småningom vill jag såklart ta en startplats och spela mycket. Men till en början vill jag göra min debut och sedan bygga vidare på det.

Hur nära känner du att debuten är nu?

– Jag vet inte, det är svårt att säga. Det handlar väl egentligen om att alltid vara redo. Kommer den så kommer den, kommer den inte så kommer den inte. Jag litar på att tränarstaben gör en bra bedömning för att se när jag är redo. Jag har full tro på dem och det är jag själv som avgör när den kommer, det är så det ligger till, avslutar Adrian Helm.