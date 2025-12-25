Hjelmbergs hyllning: ”Haft en positiv utveckling på alla plan”

JULINTERVJUN. Hammarby har inte bara hämtat in Kalle Karlsson som ny huvudtränare, utan även Philip Berglund som chefssout.

Dessutom får sommarförvärven Nikola Vasic och Noah Persson ses som tillskott till 2026 efter skadebesvären under hösten.

Sporrchef Mikael Hjelmberg blickar in i nästa år med optimism.

– Vi har haft en positiv utveckling i klubben på alla plan i år, säger han till FD.

Foto: Bildbyrån

Bajen slutade för andra året i rad som tvåa i allsvenskans tabell.

Nu siktar förstås klubben på SM-guld under 2026. Kim Hellberg har lämnat för nytt tränarjobb i Middlesbrough och i stället är det nu Kalle Karlsson som ska fortsätta ta klubben vidare.

Men det är också ett annat nytt namn in i Hammarbys organisation i form av Philip Berglund, som lämnar sportchefsjobbet i BP för att ta sig an posten som chefsscout i grönvitt.

Dessutom får såväl Nikola Vasic som Noah Persson ses som nyförvärv då värvningarna i augusti brottades med skador under hösten och aldrig fick visa upp sig på allvar.

När sportchef Mikael Hjelmberg ska lista ett specifikt minne från 2025 är det avgörandet på belgisk mark i Conference League-kvalet som han nämner.

– Victors mål borta mot Charleroi var speciellt, säger Hjelmberg om Erikssons nickmål i förlängningens slutskede innan han fortsätter:

– Sedan också vår avslutning på allsvenska säsongen med segrarna mot Göteborg, AIK och Malmö.

Vad tar ni med er från 2025?

– Den positiva utvecklingen vi haft i klubben på alla plan. Alltifrån försäljningar till utvecklingen av spelet och spelarna.

Hur jobbar ni inför 2026?

– På inslagen väg. Det kommer vara en ny ledarstab som tar över och vi vill fortsätta utvecklas på alla plan.

Vad är målsättningen med 2026?

– Att fortsätta utvecklas som lag och att etablera oss som ett tydligt topplag i allsvenskan.