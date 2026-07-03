Hyllar fyramålskytten: ”Han är helt otrolig”

Mjällby räddade poäng efter en sen kvittering i Uppsala.

Gästernas tränare Karl Marius Aksum är både glad och besviken.

– Jag måste berömma killarna för deras hjärta och kvalitet, säger norrmanen till TV4 efter matchen.

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Matchen mellan serieledarna Sirius och mästarna Mjällby levde definitivt upp till förväntningarna. Det blev tillslut 4–4 efter en sen kvittering av gästerna.

Bortatränaren Karl Marius Aksum är både nöjd och missnöjd med sitt lags insats. Efter 60 minuter, då Sirius ledde med 3–0, vad han mest missnöjd.

– Att släppa in fyra mål på det sättet är otroligt svagt. Vi tog med oss lite tendenser från träningsmatcherna inför omstarten Vi har tränat mycket försvarsspel den här veckan och det har sätt bra ut då, säger norrmannen till TV4 efter matchen.

Därefter adresserar han skotten i rummet.

– Sen har de en väldigt bra forward. Han är helt otrolig. Vi hade ganska bra koll på honom i boxen men han klarade ändå av att få en fot fram (på målen). Han kvalitet är avgörande för Sirius idag, menar Aksum.

Norrmannen är också stolt över sitt lags insats. Mjällby är det blott andra laget i allsvenskan som lyckats ta poäng på serieledarna Sirius.

– Jag är otroligt nöjd med de sista 20 minuterna då vi bara kör på. Men jag är chockad över starten av den andra halvleken. Känslan är att vi bara ska ut och dominera men så får de två mål. Matchen är nästan över men jag måste berömma killarna för deras hjärta och kvalitet.