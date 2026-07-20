Hyllningen efter stjärnornas sorti från AIK: ”Inte förvånad”

Zadok Yohanna, Bersant Celina och Erik Flataker har alla lämnat AIK den här sommaren.

I stället har det varit ungtupparna Victor Andersson, Taha Ayari och Kevin Filling som varit helt avgörande i senaste två segrarna.

– Jag är inte förvånad, säger Kristoffer Nordfeldt imponerat till FotbollDirekt.

Bildmontage, Taha Ayari, Kevin Filling och Bersant Celina. Foto: Bildbyrån

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Det har varit ett nytt AIK som tagit sig an allsvenskan efter VM-uppehållet. Detta utan rekordmannen Zadok Yohanna, fixstjärnan Bersant Celina och nummer 9-spelaren Erik Flataker som alla lämnat klubben den här sommaren.

I segern borta mott Mjällby i förra omgången var det Victor Andersson född 2004 som ordnade segern med ett mål och en assist. Under söndagen var det Taha Ayari och Kevin Fillings tur. Filling född 2008 spelade fram till Ayaris 1-0-mål hemma mot Gais och gjorde sedan själv 2-0 vilket också blev slutresultatet. Bortsett från sitt egna 1-0-mål var det Ayari född 2005 som med sitt förarbete och hockeyassist låg bakom Fillings mål.