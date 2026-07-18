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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Filling bakom allt när AIK slog Gais

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Casper Nordqvist
Reporter
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SOLNA. Ett mål och en assist. Kevin Filling blev den avgörande faktorn när AIK hemmaslog Gais med 2-0 inför närmare 27 000 åskådare på Nationalarenan.

Foto: Bildbyrån

AIK har fått en flygande start i allsvenska omstarten efter VM-uppehållet.

Efter två raka bortasegrar mot meriterat motstånd i IFK Göteborg och Mjällby spelade laget hemma för första gången sedan slutet av maj.

0-0 i paus hemma mot Gais under lördagen, men väl i andra halvlek dröjde det bara fyra minuter innan Kevin Filling med läckert förarbete hittade Taha Ayari som skickligt tog sig förbi sista grönsvarta försvarare innan han placerade in ledningsmålet.

I 58:e minuten utökade AIK och då var det Filling själv som satte bollen i nät. Ayari med hockeyassisten fram till Douglas Bergquist som spelade fram till unge anfallaren född 2008 som stötte in bollen i det öppna målet.

Därefter var det över för Gais som däremot fick glädja sig i att uppmärksammade nyförvärvet Nikola Vasic fick göra debut med sitt inhopp efter dryga timmen spelad.

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