Hyllningen till Isaksson: ”Där är han alltid snabb”

Leo Cavallius gjorde i går en stormatch mot Hammarby.

Inför pausvilan syntes han få tydliga instruktioner från målvaktstränare Andreas Isaksson.

– Han är alltid snabbt framme och ofta säger han något bra, berättar BP:s 21-åring till FotbollDirekt.

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Han var den stora anledningen till att BP lyckades ta poäng mot Hammarby i går.

För även om det var Andreas Troelsen som nickade in kvitteringen i 90:e minuten hade det målet aldrig spelat någon roll om det inte varit för Leo Cavallius storspel mellan stolparna.

Bortsett från Victor Linds raket i krysset räddade Cavallius allt och får ses som matchens lirare.

Efter första halvlekens slut sprang Andreas Isaksson bort till Cavallius och hela sträckan in i omklädningsrummet gav han 21-åringen tydliga instruktioner.

Men vad var det som målvaktsikonen med 133 A-landskamper mellan 2002 och 2016 egentligen sa till Cavallius på Grimsta efter första halvlek?

– Det var egentligen inget speciellt, det var mer taktiskt i speluppbyggnaden, vad som funkade bra och så. Det var feedback, säger Cavallius till FD och fortsätter:

– Men Isaksson är alltid snabbt framme, där är han alltid snabb när det kommer till feedback och ofta säger han något bra. Han är absolut en person som man kan lära sig mycket av.

Isaksson hyllades även av Blazevic

Förra våren hyllade Davor Blazevic, BP:s dåvarande etta mellan stolparna, Andreas Isaksson och sättet som den skånska 44-åringen ger ut råd.

”Att ha Andreas Isaksson som målvaktstränare är få förunnat och något som jag värdesätter väldigt högt, sa Blazevic till FotbollDirekt i maj i fjol.

Blazevic petades sedermera av Cavallius och den unge keepern är tillfreds med att ha Isaksson och 33-årige Blazevic att lära sig av.

– Det är så klart optimalt. Davor har ju också mycket erfarenhet så jag lär mig mycket av honom också, säger Cavallius om Blazevic som gjorde sex år i Hammarby 2018-2024 innan han fortsätter:

– Och så Isaksson på det… Isaksson är absolut en bra gubbe ha över sig, avslutar BP:s målvakt med ett leende.