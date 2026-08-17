Uppgifter: Saudiskt bud på Axel Kouame

Axel Kouame kan komma att lämna AIK.

Enligt Expressen har saudiska Al-Ettifaq budat på ivorianen.

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AIK värvade Axel Kouame från finska Inter Åbo förra sommaren. Under den här allsvenska säsongen har ivorianen startat sex matcher innan han åkte på en skada som hållit honom borta från planen.

Nu kan den unge mittfältaren vara på väg bort från klubben. Enligt Expressen har gnaget fått ett bud på 20 miljoner kronor från saudiska Al-Ettifaq, samma klubb som nyligen värvade Bersant Celina.

Klubben slutade på sjunde plats i den saudiska högstaligan i fjol.

AIK har haft stor omsättning på spelarfronten under sommaren. Förutom Celina har spelare som Aron Csongavai, Ahmed Faqa, Erik Flataker och Zadok Yohanna lämnat. Den sistnämnde gick loss för runt 270 miljoner kronor i en övergång till Brighton & Hove Albion.