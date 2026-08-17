Lovar återkomst i AIK: ”Är skyldig klubben det”

Erick Otieno slog ut Hammarby i torsdagens Conference League-kval och för FotbollDirekt berättar kenyanen att han drömmer om en comeback i AIK.

– De gav mig en stor plattform och jag behöver komma tillbaka och ge bästa versionen av mig själv igen, jag är skyldig klubben det, säger Raków-spelaren.

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Han slog igenom i AIK 2020 efter att ha kommit från samarbetsklubben Vasalund.

Därefter var Erick Otieno en publikfavorit tills han såldes till Raków i januari 2024.

I torsdags var kenyanen tillbaka i Sverige och Stockholm när hans polska klubb slog ut Hammarby från Conference League-kvalet.

”Sverige är som hemma för mig efter mina år i AIK. AIK är familj är för mig”, sa Otieno till FD efteråt.

Den i dag 29-årige vänsterspringaren noterades för fyra mål på 85 matcher i Gnaget-tröjan, och nu utvecklar han för FotbollDirekt var AIK betyder.

– AIK är mitt hjärta. de gav mig en stor plattform. Jag presterade och de sålde mig, säger Otieno och fortsätter:

– Jag följer laget mycket och jag skulle naturligtvis vilja avsluta karriären i AIK.

Otieno sitter på utgående avtal med Raków och i januari är kenyanen fri spelare. Om det blir AIK då eller längre fram i framtiden återstår att se, men han är tydlig med att han vill återvända till svartgult när han fortfarande kan prestera på en hög nivå.

– AIK är hemma för mig. Jag kommer alltid komma tillbaka till Stockholm. Jag behöver komma tillbaka till AIK och ge bästa versionen av mig själv igen, jag är skyldig klubben det.