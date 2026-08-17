Isak Hien får konkurrens – Atalanta värvar mittback

Atalanta förstärker försvaret inför säsongen.

Den danska mittbacken Thomas Kristensen ansluter till klubben på lån.

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Thomas Kristensen har redan ordentligt med Serie A-erfarenhet efter tre säsonger i Udinese. Nu fortsätter den italienska fotbollsresan i Bergamo.

Atalanta meddelar att dansken ansluter på lån över hela den kommande säsongen.

Kristensen kommer därmed att konkurrera om platserna i försvaret med Isak Hien, som startade 20 matcher för Atalanta i fjol. Svensken har fått mindre och mindre speltid för Bergamoklubben efter att den mångårige tränaren Gian Piero Gasperini lämnade för ett år sedan.

Hien blev därtill skadad i samband med Sveriges VM-match mot Tunisien och spås blir borta en längre tid.

Atalanta inleder årets Serie A-säsong på söndag när man tar emot Sassuolo på hemmaplan.