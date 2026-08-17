Officiellt: Hammarby värvar anfallare från Island

Ída Hermannsdóttir, 24, värvas till Hammarby.

Isländskan förstärker anfallet hos de grönvita.

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Ída Hermannsdóttir är Hammarbys nya anfallare. Hon kommer senast från Island och FH där hon leder skytteligan. Hon ansluter under måndagen och är med i träning direkt.

– Jag är väldigt glad över att vara här. Jag var här igår och såg matchen mot Piteå, det är precis så jag vill spela fotboll. Att ha mycket boll, vara laget som styr matchen och vara aggressiva framför mål, säger Ída Hermannsdóttir via klubbens hemsida.

Teknisk chef Adrian Båge von Heijne:

– Ída är en forward med en tydlig fysisk profil och som historiskt har spelat på flera olika offensiva positioner. I år har hon tagit stora kliv som nia och leder skytteligan på Island. Under året har hon varit dominant i den isländska ligan och slagit sig in i landslaget, men med det sagt är det en stor omställning att flytta från FH direkt in i en toppstrid i Damallsvenskan med Bajen, och det är rimligt att anta att miljöombytet kommer innebära att en viss anpassningsperiod behövs innan Ída är i fullt slag.



Kontraktet är skrivet över 2030.