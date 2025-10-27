Ilskan i AIK: ”Jättebesviken, vi har tappat det själva”

SOLNA. AIK ser ut att missa Europa nästa säsong, detta efter 2-2 hemma mot BK Häcken under söndagskvällen.

Det får Mads Thychosen att ilskna till.

– Jag är jättebesviken, vi har tappat det här själva, säger dansken.

Från en guldkandidat till att ligga sjua.

AIK:s sista tredjedel av säsongen har inte varit rolig.

Nu blev det 2-2 hemma mot BK Häcken vilket innebär att tredjeplatsen mer eller mindre är körd om Gais samtidigt slår BP under måndagen. Då är det nämligen sex poäng mellan lagen med bara två omgångar kvar.

– Jag är jättebesviken. Vi har tappat det här själva. Så det är en besvikelse, säger Mads Thychosen och fortsätter:

– Men det finns fortfarande ett jobb att göra sista två matcherna. En fjärdeplats kan också leda till Europa (via cupen om rätt vinnare tar hem det) så vi får gå för det.

Plågas av skadebesvär – spelar ändå: ”Försöker vara redo”

AIK är för närvarande sjua. Härnäst väntar Elsborg på bortaplan innan Halmstad kommer på besök i allsvenska avslutningen 9 november.

Thychosen har plågats av skadebesvär senaste tiden och klev ut skadad mot Hammarby i förra omgången. Samma sak skedde nu mot Häcken i den andra halvleken.

– Det är samma skada…

Men det var inte aktuellt att vila från den här matchen för att inte förvärra det?

– Nej, vila till ingenting? säger Thychosen och syftar på att säsongen snart är över.

– Jag försöker vara redo för varje match varje helg, så är det. Jag får se nästa vecka, jag försöker kriga på och vara redo. Det är upp till Mikkjal (Thomassen) att spela mig eller inte, men jag försöker att bli redo.