”Inte haft den mest glamorösa semestern…”

STOCKHOLM. AIK är i gång med träningen igen och Mads Thychosen närmar sig gammal form efter att ha rehabat hela semestern.

– Det har inte varit så glamouröst, men jag är heller inte den mest glamourösa personen, säger dansken till FD och skrattar.

Under hösten plågades Mads Thychosen av smärtor vilket gjorde att han mer eller mindre inför varje match mot slutet gick en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar.

Nu har AIK kickat i gång sin försäsong efter ledigheten där spelarna varit iväg på respektive utlandssemestrar på betydligt varmare breddgrader än skandinavisk mark.

Men inte Thychosen.

– Jag har kört rehab hela vintern. Jag var i Stockholm fram till 20 december och körde på Sophiahemmet, säger dansken och fortsätter:

– Så det har inte varit någon sol för mig. Men Danmark räcker för mig.

Högerbacken menar att han närmar sig hundraprocentig fysisk form igen.

– Jag mår bra. Jag börjar sakta men om en eller två veckor kommer jag vara hundra procent redo.

Från Stockholm och hemma i Danmark följde Thychosen sina lagkamraters glassiga semesterresor.

– Jag fick leva genom deras bilder, de skickade till mig (skratt). Men det funkar för mig.

– Jag hade inte den mest glamourösa semestern men jag är heller inte den mest glamourösa personen, så det är okej.

AIK står utan tränare efter att Mikkjal Thomassen nyligen fått sparken. Vem som ska efterträda den posten lägger Thychosen ingen värdering i.

– Jag har ingen kommentar till det. Jag är här för att spela fotboll, inte för att ta beslut.