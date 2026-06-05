Uppgifter: AIK har accepterat dubbla bud på Yohanna

Brighton, Chelsea och Newcastle har lagt höga bud på Zadok Yohanna.

Nu meddelar Daily Mail att AIK har accepterat buden från Chelsea och Newcastle.

Nu väntar ett beslut från yttern själv.

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AIK är på väg att sälja en av sina mest lovande spelare. Enligt tidningen Daily Mail har både Chelsea och Newcastle fått bud accepterade för den 18-årige yttern Zadok Yohanna.



Så sent som i går, torsdag, uppgavs Newcastle ha lagt ett bud på över 300 miljoner kronor på Nigerianen.

Under fredagen kom uppgifter om att Chelsea är beredda att lägga ett bud i nästan samma klass. Tidningen Daily Mail rapporterade nämligen att Londonklubben förbereder ett bud på 25 miljoner euro, motsvarande 272 miljoner kronor, i hopp om att säkra upp 18-åringen.

Nu rapporterar tidningen alltså att AIK har accepterat buden, vilket innebär att Yohanna nu själv får ta ställning till vilken klubb han vill fortsätta karriären i.

Yohanna anslöt till AIK från den nigerianska akademin Ikon Allah inför den här säsongen.

Förra månaden blev Yohanna uttagen till Nigerias landslagstrupp inför Unity Cup, men AIK valde att stoppa spelaren från att ansluta. Klubben hänvisade till att han behövde återhämta sig fullt ut från en skada.