Ryktas bort från Bajen: ”Inte hört ett ljud”

STOCKHOLM. I Skottland skrivs det om seriöst intresse från Glasgow Rangers gällande Hampus Skoglund.

Men Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg är frågandes.

– Jag har ingen aning, jag har inte hört ett ljud, säger han till FotbollDirekt.

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Hampus Skoglund har sedan allsvenska genombrottet våren 2024 ryktats bort från Hammarby till större ligor och klubbar.

Det har varit alltifrån Lens till Hellas Verona och Girona.

Nu skriver skotsk press hur Glasgow Rangers intensifierat jakten på den offensivt skicklige högerbacken.

När FD frågar sportchef Mikael Hjelmberg om det hela har han inte mycket att säga.

– Jag har ingen aning hur seriöst det är för jag har inte hört ett ljud därifrån.

Du har inte hört något från Rangers?

– Nej.

Hur ser intresset i övrigt ut för Skoglund?

– Fönstret har inte öppnat men klart att jag har en hyfsad tät dialog med Hampus agent. Men det har inte varit några konkreta samtal, säger Hjelmberg och tillägger:

– Tidigare har det varit konkret, men inte i år.

Skoglund som är en viktig spelare i det svenska U21-landslaget har kontrakt med Bajen till 2029 och Hjelmberg siktar på att behålla honom även i detta fönster.

– Hampus är en viktig del i laget. Vi har en väldigt bra trupp och min målsättning är att försöka hålla den truppen så intakt som möjligt.