Drömbeskedet inför VM – ryggen höll: ”Inga problem”

SOLNA. Han har gått en kamp mot klockan för att hinna tillbaka till VM.

I går mot Grekland kom testet – och Carl Starfelt klarade det.

– Ryggen känns hundra procent och det var välbehövligt att få minuter efter att jag varit borta i två månader, säger mittbacken till FotbollDirekt.

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Han hade inte gjort en match sedan playoff-succén i mars månad.

Därefter har Carl Starfelt gått ryggskadad hemma i Celta Vigo och från spanskt håll rapporterades det om att mittbacken skulle kunna tvingas till en operation – vilket i så fall hade äventyrat VM.

Men någon operation blev det inte och i går i genrepet mot Grekland hoppade Starfelt in med halvtimmen kvar, 31-åringens första minuter på över två månader.

– Kul att vara tillbaka och få minuter. Det var välbehövligt för min del efter att jag varit borta i två månader. Riktigt roligt och skönt att få minuter innan VM börjar, säger Starfelt till FotbollDirekt och kommenterar sedan sin egen insats i 2-2-matchen.

– Helt okej. Jag försökte komma in och ta det lugnt, spela mitt spel. Det fanns inte jättemycket att göra men det kändes okej, man är alltid osäker när man varit borta så länge.

Starfelt var en av totalt nio svenska spelare som byttes in i 63:e minuten av förbundskapten Graham Potter vid ställningen 1-1. Sverige tog sedan ledningen, men tappade segern i matchens sista spark genom inhopparen Giorgos Masouras mål i 95:e minuten.

– Störande för hela laget. Ett onödigt mål att släppa in. Det hade varit skönt att få med oss segern, säger Starfelt och tillägger:

– Men samtidigt, är det någon gång man ska lära sig av detta så är det i en träningsmatch. Det var en viktig läxa inför VM att kunna stänga matcher.

Flyger till Dallas under lördagen

Starfelt är nu hundra procent återställd från sin skada. Glädjande besked inför morgondagens avresa mot VM-basen i Dallas.

– Ryggen känns hundra procent och fysiken känns bättre än väntat. Jag kände inga problem alls under de cirka 30 minuter som jag spelade.

Starfelt kom in som central mittback i Potters trebackslinje. Det är också i den rollen han huserar i hemma i Celta Vigo.

– Jag föredrar att spela centralt men behövs jag till höger eller väsnster är jag så klart öppen att spela där också, avslutar han.