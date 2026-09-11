Officiellt: Inoussa klar för ny klubb

Zeidane Inoussa har till slut lånats ut.

Svensken ansluter till Gornik Zabrze.

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Zeidane Inoussa har haft det svårt att lämna Swansea under sommaren. Svensken var tidigare aktuell för Portsmouth men övergången sprack efter en misslyckad läkarundersökning. Därefter var han nära kroatiska NK Osijek – men även den flytten havererade av samma anledning.

Nu meddelar Swansea att Inoussa lånas ut till polska Gornik Zabrze. Avtalet sträcker sig över resten av säsongen.

Gornik Zabrze ligger trea i den polska högstaligan.

Inoussa har tidigare spelat i klubbar som Häcken, Caen, Brommapojkarna och Real Murcia.