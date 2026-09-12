JUST NU: Nyförvärvet startar för AIK

AIK tar emot Västerås SK på Nationalarenan i Solna.

Se startelvan här.

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AIK jagar en plats bland de absoluta topplagen. I måndags blev det mållöst när man besökta Eleda Stadion i Malmö. Nu väntar Västerås SK hemma på Nationalarenan i Solna. VSK kommer från en förlust mot ärkerivalen Sirius i den förra omgången.

AIK-tränare José Riveiro gör en förändring från den oavgjorda matchen mot Malmö FF tidigare i veckan. Nyförvärvet Lucas Assadi kliver in istället för Sixten Gustafsson. Chilenaren gör därmed sin första start för ”Gnaget”.

Alexander Rubin i VSK tvingas ersätta avstängda Axel Taona med Karl Gunnarsson. Även Herman Magnusson ersättas av Victor Wernersson.

Lagens startelvor

AIK

Kristoffer Nordfeldt – Mads Thychosen, Wilmer Olofsson, Hervé Matthys, Lukas Bergquist – Johan Hove, Yannick Geiger, Abdihakim Ali – Lucas Assadi, Linus Carlstrand, Axel Kouame

Västerås SK

Elis Jäger – Jack Tagesson, Philip Bonde, Victor Wernersson – Simon Gefvert, Mattias Hellisdal, Mamadou Diagne, Jonathan Karlsson – Jens Magnusson, Bonaventure Lendambi, Karl Gunnarsson

Matchen har avspark klockan 15:00.