JUST NU: Blåvitt tar ledningen

IFK Göteborg tar emot Degerfors.

Det står 1–0 till Blåvitt.

Foto: Bildbyrån

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IFK Göteborg har haft en tuff säsong och nyligen sparkades huvudtränaren Stefan Billborn. Den assisterande tränaren Joachim Björklund tog över och nu ställs de mot Degerfors.

Björklunds första allsvenska elva har några förändringar från den senaste matchen. den avstängda duon Tobias Heintz och David Kruse ersätts av Saidou Alioum och Sam Larsson. Dessutom startar August Erlingmark i stället för Hjörtur Hermannsson.

I den 23:e minuten tilldelades blåvitt en straff efter att Felix Eriksson gjorts omkull. Straffskytten Sam Larsson sköt först innan domaren givit signal. Straffen togs om och då valde stjärnan att byta hörn och ge hemmalaget en 1–0-ledning.

I paus var Degerfors Kazper Karlsson upprörd över straffsituationen.

– Jag rör inte honom, men det kanske ni också ser eller? Vad har ni sett? säger Karlsson till TV4.

Matchen pågår.

Startelvor:

IFK Göteborg: Andersson – Eriksson, Yeboah, Erlingmark, Tolf – Månsson, Thorardson, Larsson – Clemmensen, Bergmark Wiberg, Alioum

Degerfors IF: Igonen – Gideon, Faqa, Skuseth, Diatara – Netabay, Hussein, Karlsson – Fritzson, Dzabic, Barsoum