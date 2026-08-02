Uppgifter: Superlöftet aktuell för Premier League

Hull City fortsätter att värva inför Premier League-återkomsten.

Enligt uppgifter vill klubben ha 18-årige Lucas Herrington.

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Det har tidigare bekräftats att Elliot Stroud är nära en övergång till Hull City. Premier League-nykomlingen har fortsatt att jaga spelare inför premiären och enligt The Athletic spanar de på Lucas Herrington.

Den 18-årige försvararen tillhör Colorado Rapids och är tillbaka efter att ha spelat VM för Australien.

The Athletic uppger att ingen överenskommelse har nåtts men att diskussioner pågår mellan parterna.

Herringtons avtal med Colorado Rapids sträcker sig över 2029.