Uppgifter: Landskrona värvar från Danmark
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Landskrona Bois förstärker offensiven.
Enligt Tipsbladet är forwarden Mathias Andreasen, 23, klar.
Landskrona Bois lånade ut forwarden Xavier Odhiambo till finska VPS. Nu är Skåneklubben nära att 21-åringen.
Enligt Tipsbladet är Landskrona överens med danske Mathias Andreasen, 23, som ansluter från Næstved i inhemska tredjeligan. Tipsbladet uppger även att det finns en vidareförsäljningsklausul i kontraktet.
Andreasen svarade för nio mål på 25 ligamatcher förra säsongen.
Landskrona ligger på en åttondeplats i superettan.
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