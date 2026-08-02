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Foto: Alamy

Uppgifter: Landskrona värvar från Danmark

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Landskrona Bois förstärker offensiven.
Enligt Tipsbladet är forwarden Mathias Andreasen, 23, klar.

Foto: Alamy

Landskrona Bois lånade ut forwarden Xavier Odhiambo till finska VPS. Nu är Skåneklubben nära att 21-åringen.

Enligt Tipsbladet är Landskrona överens med danske Mathias Andreasen, 23, som ansluter från Næstved i inhemska tredjeligan. Tipsbladet uppger även att det finns en vidareförsäljningsklausul i kontraktet.

Andreasen svarade för nio mål på 25 ligamatcher förra säsongen.

Landskrona ligger på en åttondeplats i superettan.

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