AIK-tränarens varning: ”Inte samma lag”

STOCKHOLM. Örgryte kämpar i botten av allsvenskan.

AIK-tränaren José Riveiro är medveten om motståndarens desperata situation.

– Vi kommer att möta ett lag som är hungrigt och jagar poäng, säger spanjoren inför matchen.

Foto: Bildbyrån

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AIK tog en viktig poäng borta mot BK Häcken efter att ha försvarat stora delar av matchen. Samtidigt som motståndarna öste på med målchanser stod AIK-försvaret upp och höll nollan. Bland annat räddade Mads Thychosen en boll på mållinjen och målvakten Kristoffer Nordfeldt tvingades till svettiga räddningar.

AIK-tränaren José Riveiro hyllar de defensiva spelarna och menar att de bidrar till en trygghet i hela laget.

– Vissa kanske tycker att vi hade tur mot Häcken men jag tycker att vi alltid har ett sista försvar. Ibland var det ”Kribba” som behövde göra några bra räddningar. Vi har situationer där ”Sotte” utsätts för en-mot-en-situationer och jag tyckte att han hanterade det fantastiskt eller när Mads behövde rensa bollen på mållinjen, säger Riveiro till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det säger mycket om karaktären i våra rutinerade spelare och de flesta av dem spelar i backlinjen tillsammans med Dino. Deras insatser är såklart väldigt viktiga för oss, med eller utan boll, på sättet de kommunicerar för att kontrollera bollen. Matchen mot Häcken var ett tecken på det.

”Gnaget” har hållit två raka nollor i allsvenskan och Riveiro kan inte nog poängtera vikten av att inte släppa in mål i matcher.

– Det är andra matchen som vi håller nollan, vilket är avgörande för oss om vi ska vinna matcher. Vi måste vara glada över det och hoppas att vi kan fortsätta på samma spår.

Kristoffer Nordfeldt. Foto: Bildbyrån

Ska inte underskatta motståndet

Från ett Göteborgslag till ett annat. Under söndagen ställs AIK mot Örgryte IS hemma på Strawberry Arena. Trots att Öis har haft en svag säsong hittills är Riveiro tydlig med att det kan sluta illa om de underskattar motståndet.

– Det handlar om koncentration och att tänka på oss själva samt ha respekt för Örgryte. Vi är halvvägs nu och det blir vår femtonde match. Vi börjar närma oss en tid där det är brådskande för lagen som kämpar i botten att ta poäng. De kommer att börja spela final efter final och det kommer att bli jämnt mellan lagen som slåss mot varandra i toppen och de som kämpar i botten. Det skiljer tio poäng mellan 14 lag och det gör varje poäng viktigare, säger AIK-tränaren och avslutar:

– Vi kommer att möta ett lag som är hungrigt och jagar poäng. De kommer till Stockholm för att försöka göra sitt bästa. Vi måste respektera dem och vara uppmärksamma för att de har bra spelare som kan ha en bra dag, precis som de hade tidigare mot lag som på papperet ska vara bättre, men som de slog. Tittar man på de senaste tre matcherna är det inte samma lag som de hade i början på säsongen. Det är förmodligen det tuffaste läget att ställas mot Örgryte. Vi måste ta på oss ansvaret och försöka prestera på topp.

Matchen mellan AIK och Örgryte sparkar i gång klockan 16.30.