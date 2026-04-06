Djurgården vann premiären mot Gais

Gais tog emot Djurgården i deras allsvenska premiär.

Då vann Djurgården efter domarmisstag.

Inför matchen fick Gais sämsta möjliga uppladdning. Gustav Lundgren stapplade av uppvärmningen och fick hjälp ned i spelartunneln efter att ha skadat sig under uppvärmingen. Max Andersson tog hans plats i elvan. Vad som hände är fortfarande oklart för huvudtränare Fredrik Holmberg.

– Jag vet inte. Något hände med hälen. Han var där inne, vi hann inte riktigt prata och jag kramade bara om honom. Han såg inte så glad ut. Vi får se, sa Gais-tränaren Fredrik Holmberg i TV4 inför avspark.

Ställningen var 0-0 i paus.

I 65:e minuten kunde Patric Åslund sätta dit 1–0 till Djurgården.

Gais gjorde ett mål med dryga kvarten kvar när Samuel Salter fick in en boll från nära håll. Men det dömdes bort för offside, vilket inte var korrekt.

– Jag tycker inte att det där är offside. Larsson är nedanför och det är Rinne också när avsluten går. Ett domslut som inte går Gais väg, sa TV4-experten Jens Fjellström i sändningen.

Matchen slutade 1–0 till Djurgården.

Startelvor:

Gais: Sims – Wängberg, Frej, Ågren, De Brienne – Milovanovic, Fagerjord, Holmén – Andersson, Salter, Niklasson Petrovic.

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Siltanen, Finndell – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien.