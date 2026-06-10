Manchester United bekräftar dubbelavsked
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Manchester United fortsätter att rensa i spelartruppen.
Nu står det klart att både Jadon Sancho och Tyrell Malacia lämnar klubben när deras kontrakt löper ut.
Manchester United har officiellt bekräftat att Jadon Sancho och Tyrell Malacia lämnar klubben efter säsongen.
Duons kontrakt går ut vid månadsskiftet och kommer inte att förlängas. I ett uttalande tackar klubben spelarna för deras insatser och önskar dem lycka till i framtiden.
”Alla i klubben vill tacka Casemiro, Tyrell och Jadon för deras insatser för Manchester United och önska dem all lycka i framtiden”, skriver klubben.
Sancho värvades med stora förväntningar men lyckades aldrig etablera sig som den nyckelspelare klubben hoppats på. Även Malacia fick en tuff tid i Manchester, där skador och hård konkurrens begränsade hans speltid.
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