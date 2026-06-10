Manchester United bekräftar dubbelavsked

Manchester United fortsätter att rensa i spelartruppen.

Nu står det klart att både Jadon Sancho och Tyrell Malacia lämnar klubben när deras kontrakt löper ut.

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Manchester United har officiellt bekräftat att Jadon Sancho och Tyrell Malacia lämnar klubben efter säsongen.

Duons kontrakt går ut vid månadsskiftet och kommer inte att förlängas. I ett uttalande tackar klubben spelarna för deras insatser och önskar dem lycka till i framtiden.



”Alla i klubben vill tacka Casemiro, Tyrell och Jadon för deras insatser för Manchester United och önska dem all lycka i framtiden”, skriver klubben.

Sancho värvades med stora förväntningar men lyckades aldrig etablera sig som den nyckelspelare klubben hoppats på. Även Malacia fick en tuff tid i Manchester, där skador och hård konkurrens begränsade hans speltid.