Flera klubbar anmälda efter elitlicensgranskning

Licensnämnden har fattat ett delbeslut kring elitlicensen för säsongen 2027.

Flera klubbar har nu anmälts till Disciplinnämnden efter att inte ha lämnat in efterfrågade handlingar i tid.

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Licensnämnden höll den 8 juni möte om elitlicensen för klubbar i Ettan och Elitettan inför säsongen 2027.



Under tisdagen meddelade Svensk Fotboll att bedömningen att alla ärenden inte kunde behandlas färdigt eftersom vissa föreningar saknade nödvändiga handlingar. Trots påminnelser hade underlagen inte inkommit i tid.

De föreningar som berörs är FC Arlanda, FC Stockholm Internazionale, Ariana FC, Utsiktens BK och KIF Örebro DFF.

Licensnämnden har därför valt att anmäla samtliga klubbar till Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd, som nu får hantera ärendena vidare.