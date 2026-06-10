Uppgifter: Real Madrid överväger värvning av Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck förlängde nyligen sitt kontrakt med Borussia Dortmund.

Trots det uppges Real Madrid följa mittbacken och överväga en värvning i sommar.

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Enligt tyska Bild finns Borussia Dortmunds mittback Nico Schlotterbeck på Real Madrids radar inför sommarens transferfönster.

Den 26-årige tyske landslagsmannen skrev tidigare i år på ett nytt kontrakt med Dortmund fram till 2031. Samtidigt rapporterade Sky Sports att avtalet innehåller en särskild utköpsklausul som kan aktiveras av ett fåtal utvalda klubbar.

Real Madrid ska enligt uppgifterna vara en av dessa klubbar. Klausulen uppges ligga på mellan 50 och 60 miljoner euro, motsvarande cirka 540–650 miljoner kronor.

Schlotterbeck anslöt till Dortmund från Freiburg 2022 och har sedan dess spelat 161 matcher för klubben.