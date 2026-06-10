Ex-bajare och ex-djurgårdare bakom AIK:s rekordaffär

AIK:s ekonomi är räddad. 170 miljoner netto in på kontot efter rekordförsäljningen av Zadok Yohanna och bakom det hela är en tidigare Hammarby-spelare och en tidigare Djurgården-spelare.

– Ironiskt så klart, men vi hjälper gärna Bajen och Djurgården också, säger Anatoli Ponomarev till FotbollDirekt.

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När FotbollDirekt träffade Alagie Sosseh och Anatoli Ponomarev i Gröndal i slutet av mars hade allsvenskan inte ens börjat, men Zadok Yohannas genombrott var redan rejält efter succén i Svenska cupen några veckor tidigare.

Nigerianens rådgivare hade upptäckt honom under en turnering i den afrikanska nationen och tron på att spelaren skulle lyckas fanns tidigt där.

– Han kan bli hur bra som helst, men det är upp till honom själv. Frågar du mig kommer han spela i en topp 3-liga, sa Sosseh till FD i mars.

Nu är Yohanna i världens högst rankade liga. I dagarna blev det klart att Brighton värvar 18-åringen i en allsvensk rekordaffär för hissnande 305 miljoner kronor där AIK i nettointäkter får omkring 170 miljoner kronor.

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Därmed är Gnagets ekonomi räddad – och det av två rådgivare som spelat fotboll för AIK:s rivaler Hammarby och Djurgården.

Sosseh spelade allsvensk fotboll för Bajen 2007-2009 och Ponomarev var med och åkte ur allsvenskan med Dif 1999.

– Kul att vi fick göra det här. Ingen har gjort det tidigare, säger Ponomarev om rekordaffären från allsvenskan.

– Vi bjöd ner AIK till turneringen i Nigeria och det var där allt började. Så det är inte bara vår förtjänst utan AIK visade att de trodde på Yohanna och ville satsa, de bestämde sig snabbt. Vi hoppas fortsatt ha en fin relation med AIK när det kommer till den nigerianska marknaden.

Framöver kommer firma Sosseh/Ponomarev anordna nya turneringar, men inte bara på nigeriansk mark utan även i afrikanska länder som Liberia och Ghana. Deras marknad är öppen är för deras tidigare klubbar Hammarby och Djurgården.

– Lite ironiskt så klart att det var vi som gjorde den här affären för AIK med vår bakgrund, men vi hjälper gärna Bajen och Djurgården också om de vill. Det hoppas vi på, avslutar Ponomarev.