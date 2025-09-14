Elfsborg tar emot Malmö FF – här är startelvorna

IF Elfsborg tar emot Malmö FF.

Viktiga poäng står på spel i toppen av tabellen.

Matchen startar klockan 16:30:

IF Elfsborg och Malmö FF jagar båda Europaplats och idag ställs de mot varandra.

Boråsklubben tar emot de regerande svenska mästarna på Borås Arena och inför matchen så har nu startelvorna släppts.

Malmö FF placerar sig inför matchen på fjärdeplats med 38 poäng. Elfsborg hittar vi som sjua i tabellen med 36 poäng.

Startelvor:

IF Elfsborg:

Eriksson – Wikström, Holmén, Ibrahim, Hult – A. Zeneli, B. Zeneli, Wenderson, Hedlund – Östman, Magnusson.

Malmö FF:

Olsen – Stryger, Jansson, Djuric, Busanello – Sigurdsson, Skogmar, Berg Johnsen, Bolin – Haksabanovic, Gudjohnsen.