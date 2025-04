JUST NU: Guidetti tillbaka från start för AIK

Topp-placerade AIK tar emot IF Elfsborg under söndagen.

Detta i omgång sex av allsvenskan.

Matchen startar 16.00.





AIK tar emot IF Elfsborg under söndagen i vad som väntas bli en jämn match lagen mellan.



Hemmalaget klev in i söndagen som serieledare och har än så länge inte förlorat någon match.



Elfsborg har också haft en fin start där de har spelat en oavgjort, en förlust och senast tagit tre raka segrar.



När startelvorna presenterades stod det bland annat klart att John Guidetti återigen kliver in från start, efter att ha missat den senaste matchen.



Startelvor:



AIK: Nordfeldt; Besirovic, Isherwood, Benkovic, Papagiannopoulos, Thychosen – Celina, Csongvai, Salétros, Hove – Guidetti.



IF Elfsborg: Pettersson; Wikström, Granli, Yegbe, Hult – B. Zeneli, Olsson, Hedlund – Rapp, Ihler, Silverholt.