VM-debutanten hyllas: ”Magnifik”

Tyskland krossade Curaçao med 7-1.

VM-debutanten Nathaniel Brown stack ut med sin insats.

Nu hyllar Bild 22-åringen.

Foto: Bildbyrån

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Tyskland och Curaçao möttes i lagens VM-premiär under lördagskvällen. Matchen slutade med en 7-1 seger för giganterna men VM:s minsta nation, Curaçao fick in ett mål som betydde mycket för nationen.

Men en VM-debutant drog till sig alla blickar. Nathaniel Brown blev en av målskyttarna och nu hyllas han stort för sin insats.

– Ett strålande avslut, han tar den högt upp med vristen, sa expertkommentatorn Jonas Olsson i TV4:s sändning.

Han hyllades även i hemlandet efter att ha stått för ett mål och en assist i sin VM-debut.

”VM-debutanten fulländade sin prestation med ett eget mål. Han har varit Tysklands bästa spelare i dag, magnifik”, skrev Bild i sin liverapportering.

Härnäst möter Tyskland Elfenbenskusten på midsommardagen med avspark 22:00.