Tyskland tog promenadseger mot Curaçao

Tyskland och Curaçao möttes under söndagen.

Då kunde giganterna Tyskland ta en storseger i VM-premiären.

Slutresultatet blev 7–1.

Foto: Bildbyrån

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Tyskland och Curaçao möttes under söndagen och det blev en målrik match. Förhandsfavoriterna Tyskland tog en enkel seger mot Curaçao som gör sitt första mästerskap.

Då kunde giganterna Tyskland ta ledningen efter fem minuter efter att Felix Nmecha fått in bollen i mål. Snabbt där efter hade Tyskland en ny chans men bollen gick utanför.

Istället var det Curaçao som kunde kvittera genom Livano Comenencia som gjorde landets första VM-mål. Då kunde man seförbundskapten Dick Advocaat i trårar.

Men det blev inte den succé som VM:s minsta nation hoppades på. Giganterna Tyskland kom tillbaka i matchen.

Efter 38:a minuter kunde Nico Schlotterbeck ge Tyskland ledningen igen. Precis innan halvtidspaus kunde Kai Havertz utöka på straff. Precis när andra halvlek hade startat så kunde Jamal Musiala utöka till 4–1.

I andra halvlek stod det 5–1 på tavlan och det stod Nathaniel Brown för. Siffrorna rann iväg än mer.

Deniz Undav utökande efter det till 6–1 och sedan kunde Kai Havertz fastställa slutresultatet till 7–1.

Tyskland tar därmed ett start grepp om förstaplatsen.