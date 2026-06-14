Så startar Nederländerna och Japan

Nederländerna och Japan möts i VM.

Då startar lagen på följande sätt.

Avspark 22:00.

Foto: Bildbyrån

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Sveriges VM-äventyr drar i gång under natten mot Tunisien – men redan tidigare under söndagen inleds grupp F när Nederländerna ställs mot Japan i Dallas.

När startelvorna offentliggjordes stod det klart att Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman petar lagets främste målskytt genom tiderna, Memphis Depay. I stället får Donyell Malen chansen från start längst fram i banan. I övrigt ställer ”Oranje” upp med en väntad elva.

Även Japan mönstrar en relativt väntad startuppställning. I backlinjen får Shogo Taniguchi förtroendet före Premier League-meriterade Takehiro Tomiyasu.

Startelvor

Nederländerna: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, Reijnders, de Jong – Summerville, Malen, Gakpo.

Japan: Suzuki – Taniguchi, Watanbe, Ito – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – Kubo, Ueda, Maeda.