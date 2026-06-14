Inför matchen: Sverige – Tunisien

Sverige inleder sitt VM-äventyr mot Tunisien i Nordamerika.

Matchen har avspark 04:00 svensk tid, måndagen den 15 juni 2026.

Här är allt du behöver veta inför öppningsmatchen i turneringen.

Foto: Bildbyrån

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Det är dags för svensk fotboll att återigen kliva in på den största scenen. Sverige ställs mot Tunisien i en avgörande öppningsmatch i VM 2026. Förväntningarna är höga på Graham Potters landslag, som tog sig till mästerskapet via ett dramatiskt playoff efter en svag kvalgrupp.

För Tunisien är detta en chans att skrälla. Laget imponerade stort i det afrikanska kvalet med en fläckfri defensiv, men har inte ställts mot motstånd av denna kaliber. En seger här är nästan ett måste för båda lagen, då tuffare motstånd väntar i en mycket konkurrenskraftig grupp. Det är en match där insatserna är maxade från första spark.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Säsongens väg till turneringen kunde inte vara mer olika för de två lagen. Sverige visade stora defensiva brister under kvalet men hittade formen i playoff tack vare sin offensiva spets. Tunisien dominerade sitt kval utan att släppa in ett enda mål, men frågan är om deras försvar håller mot anfallare i världsklass.

Den taktiska kampen kommer sannolikt att handla om Sveriges anfallsduo mot Tunisiens försvarslinje. Sverige förväntas spela mer direkt och utnyttja snabbheten hos Alexander Isak och styrkan hos Viktor Gyökeres. Tunisien, som gärna bygger spelet bakifrån, kan bli sårbara för kontringar om de tappar boll på fel ytor.

Motivationen är på topp i båda läger. För Sverige handlar det om att bevisa att man hör hemma i turneringen och få en flygande start. För Tunisien är det en möjlighet att visa att deras starka kvalresultat inte var en tillfällighet och att de kan utmana de europeiska nationerna. En förlust här skulle vara ett hårt slag mot båda lagens chanser att avancera.

Inbördes möten

Historiskt sett har Sverige och Tunisien endast mötts i träningsmatcher. På fyra försök har Sverige vunnit två, Tunisien en, och en match har slutat oavgjort. Det finns alltså ingen djupare historik i tävlingssammanhang att analysera.

Den senaste matchen spelades så långt tillbaka som 2003, vilket gör den irrelevant för dagens analys. De tidigare mötena har varit målsnåla, med ett snitt på endast 1,25 mål per match.

Statistiken visar att Sverige historiskt har haft svårt mot afrikanskt motstånd i VM, med två oavgjorda matcher som resultat. Tunisien har å sin sida bara vunnit en av tolv VM-matcher mot europeiska lag, vilket talar för att Sverige går in som favoriter i denna drabbning.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.