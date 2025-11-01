Häcken kvitterade sent hemma mot Malmö FF

Malmö FF var piskat att vinna för hålla Europadrömmen vid liv.

Men BK Häcken kvitterade skåningarnas ledning i 89:e minuten och nu ser det jobbigt ut för regerande svenska mästarna.

Foto: Bildbyrån

Hugo Bolins mål från nära håll efter halvtimmen spelad såg ut att bli matchens enda i novemberkylan på Bravida.

Men i 89:e minuten nickade BK Häckens lagkapten Simon Gustafson 1-1 vilket blev slutresultatet där dock Häcken var ytterst nära att även göra 2-1 i 91:a men där Sanders Ngabo brände ett jätteläge.

MFF:s poängtapp innebär att tredjeplatsen nu definitivt är körd och att även fjärdeplatsen som kan innebära Europaspel nu också ser ut att vara svår att nå. Djurgården-IFK Göteborg spelas i morgon och vid seger för Blåvitt är fjärdeplatsen utom räckhåll för regerande mästarna.

För MFF och BK Häcken väntar nu Europaspel på torsdag innan allsvenska avslutningen nästa helg. MFF gästar grekiska bjässen Panathinaikos i Aten medan BK Häcken tar emot franska Ligue 1-klubben Strasbourg.